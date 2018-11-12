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14. 11. 2018

Из Беларуси высылают пресс-секретаря оппозиционной партии

Пресс-секретаря белорусской оппозиционной Объединённой гражданской партии Анну Красулину намерены выслать из Беларуси. В официальном ОГП в Facebook заявляют, что высылка осуществляется по политическим мотивам.

Анна Красулина является гражданкой России, которая давно проживает в Беларуси. Ее муж - известный белорусский историк Евгений Красулин, с которым они вместе учились в Московском государственном университете.

Согласно белорусскому законодательству, иностранец может быть подвергнут высылке из страны в интересах национальной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод граждан, а также после освобождения из арестного дома, если его не могут подвергнуть депортации. 

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