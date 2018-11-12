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14. 11. 2018

Запасов калийных удобрений в Беларуси хватит на 160 лет

Открытые запасы калийных солей в Беларуси оцениваются в 7,5 млрд тонн. Их хватит на 160 лет, не считая других месторождений и участков, которые могут ввести в хозоборот. Об этом в интервью газете "Республика" заявил замминистра природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Хмель.

Единственным производителем хлоркалия в Беларуси, а также одним из крупнейших поставщиков калийных удобрений на мировой рынок является "Беларуськалий".

Предприятие  экспортирует свою продукцию через Белорусскую калийную компанию в 107 стран, его доля в мировом экспорте калийных удобрений превышает 20%.

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