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14. 11. 2018

В Барановичах осудили велосипедиста, который пьяным сбил ребенка

В Барановичах (Брестская область) осужден житель района, который 29 мая, проезжая в состоянии алкогольного опьянения на велосипеде у одного из домов по деревне Севрюки, сбил ехавшую во встречном направлении малолетнюю девочку. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Беларуси.

В результате наезда у девочки был диагностирован закрытый перелом метафиза левой большеберцовой кости и левой голени. 

Мужчине вменялось в вину причинение менее тяжких телесных повреждений по неосторожности по ст.155 УК. На суде он полностью признал свою вину в преступлении. Ему назначено в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства, но не менее одной базовой величины ежемесячно. 

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