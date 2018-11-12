В Барановичах осудили велосипедиста, который пьяным сбил ребенка

В Барановичах (Брестская область) осужден житель района, который 29 мая, проезжая в состоянии алкогольного опьянения на велосипеде у одного из домов по деревне Севрюки, сбил ехавшую во встречном направлении малолетнюю девочку. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Беларуси.

В результате наезда у девочки был диагностирован закрытый перелом метафиза левой большеберцовой кости и левой голени. Мужчине вменялось в вину причинение менее тяжких телесных повреждений по неосторожности по ст.155 УК. На суде он полностью признал свою вину в преступлении. Ему назначено в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства, но не менее одной базовой величины ежемесячно. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby