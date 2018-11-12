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14. 11. 2018

Страны ВТО хотят от Беларуси уменьшения торговых тарифов

Источник фото: Flickr

Первый замминистра иностранных дел Андрей Евдоченко рассказал о нюансах переговорного процесса по присоединению Беларуси к Всемирной торговой организации. Так, по его словам, в ходе переговоров есть запросы от членов ВТО по теме снижения уровня тарифной защиты, квот по допуску на рынок сельхозпродукции, присутствия филиалов иностранных компаний в Беларуси.

В частности, представители США на первоначальном этапе переговоров задавали достаточно общие вопросы, о подходах правительства к макроэкономическим параметрам, функционированию экономики, о роли парламента. Но последний год они перешли конкретно к тематике ВТО, стали задавать конкретные вопросы, передает БелТА.

США предлагают Беларуси присоединиться к отраслевым инициативам, охватывающим в различных отраслях определенное количество товаров, например, к соглашению по авиации, запчастям к самолетам. Вместе с тем, по словам Андрея Евдоченко, элементы являются частью "ВТО-плюс", и вступающая страна не обязана присоединяться к такого рода соглашениям.

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