Лента RSS
Подписаться на ленту
14 ноября 2018, среда, 10:54
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,41
14. 11. 2018

Акции «Красносельскстройматериалов» отдали Белорусской цементной компании

Акции ОАО «Красносельскстройматериалы» безвозмездно переданы в ведение управляющей компании холдинга «Белорусская цементная компания». Соответствующее постановление Совмина №812 от 12 ноября официально опубликовано 14 ноября на Национальном правовом портале.

Безвозмездно переданы свыше 49,7 млрд акций ОАО «Красносельскстройматериалы» на 144,27 млн рублей.

Предприятие «Красносельскстройматериалы» выпускает цемент, сухие строительные смеси и известь, мел, продукты из ячеистых бетонов, силикатный камень и кирпич, грунтовки, асбестоцементные листы, хризотилцементные трубы и муфты, керамические изделия, тротуарную плитку, фундаментные блоки. 

Это Интересно
Экономика
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Жена работника ЖКХ летом на две недели перестает готовить горячую еду.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.