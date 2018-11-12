Акции «Красносельскстройматериалов» отдали Белорусской цементной компании

Акции ОАО «Красносельскстройматериалы» безвозмездно переданы в ведение управляющей компании холдинга «Белорусская цементная компания». Соответствующее постановление Совмина №812 от 12 ноября официально опубликовано 14 ноября на Национальном правовом портале.

Безвозмездно переданы свыше 49,7 млрд акций ОАО «Красносельскстройматериалы» на 144,27 млн рублей. Предприятие «Красносельскстройматериалы» выпускает цемент, сухие строительные смеси и известь, мел, продукты из ячеистых бетонов, силикатный камень и кирпич, грунтовки, асбестоцементные листы, хризотилцементные трубы и муфты, керамические изделия, тротуарную плитку, фундаментные блоки. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby