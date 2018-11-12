Беларусь одобрила проект Военной доктрины с Россией

Совет министров Беларуси постановлением от 13 ноября № 813 одобрил проект Военной доктрины Союзного государства с Россией, представленный министерством обороны и согласованный с заинтересованными республиканскими органами госуправления.

Минобороны поручено внести документ на рассмотрение Совета министров Союзного государства, сообщает pravo.by. Очередное заседание союзного Совмина под председательством глава правительств двух стран должно пройти в Бресте 13 декабря. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby