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14. 11. 2018

В Ошмянском районе пьяный мужчина утонул в яме для отходов

Источник фото: Следственный комитет

Ошмянский райотдел Следственного комитета Беларуси проводит проверку по факту обнаружения тела мужчины вблизи Гольшанского крахмального завода. Тело 51-летнего жителя одной из деревень Ошмянского района нашли 9 ноября в яме, заполненной отходами крахмального производства - мезгой.

Видимых телесных повреждений на нем не обнаружено. Возле ямы стояла телега с лошадью умершего, сообщили в СК. 

В яму глубиной около пяти метров систематически сбрасывают отходы крахмального завода, но доступ к ней посторонних не ограничен. Этим пользуются жители сельчане, которые извлекают из ямы мезгу и вывозят ее для подкормки домашнего скота.

Погибший прибыл к отстойнику для сбора отходов и привез с собой бидоны. Его ведро стояло у ямы. У него дома обнаружена тара с остатками мезги. Причиной смерти мужчины стало удушье из-за отходов крахмального производства. При этом задохнувшийся был пьян. 

Следователи предполагают гибель вследствие несчастного случая. 

 

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