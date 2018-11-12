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14. 11. 2018

Минчанин проиграл в казино 4000 долларов и 2000 евро своей сожительницы

В Минске 47-летний неработающий мужчина, который ранее был судим за неуплату алиментов, подозревается в краже денег у своей сожительницы, в квартире которой он периодически проживал. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Однажды перед отъездом хозяйка оставила фигуранту ключи от квартиры и попросила ухаживать за цветами. Мужчина поливал растения, но в один из дней нашел в квартире деньги и поехал играть в казино. Часть денег он проиграл сразу, за остальными вернулся после проигрыша. Но отыграться не смог. Всего на азартные игры он потратил 4000 долларов и 2000 евро, украденные у знакомой.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 205 (Кража) УК.

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