«Мы желаем счастья вам!»: группа «Цветы» выступит в Минске

16 ноября в минском Центральном доме офицеров большой сольный концерт даст группа Стаса Намина «Цветы». Прозвучат все самые известные песни коллектива, включая «Мы желаем счастья вам», «Есть глаза у цветов», «Звездочка моя ясная».

В это сложно поверить, но история группы «Цветы» насчитывает уже почти 50 лет. Критики называют их одним из первых коллективов, которые привнесли рок-элементы на советскую эстраду. Публика же просто любит их песни, которые прекрасно звучат и сейчас.

В драматичной истории коллектива были миллионные тиражи и запреты на выступления, возвращения к публике и мировые турне. Все эти годы ей руководит Стас Намин – исполнитель, композитор, музыкальный продюсер. Именно из «Цветов» вышли Александр Малинин, Александр Маршал, Игорь Саруханов, Александр Лосев, Сергей Воронов, Александр Белов.

С 2000 года группа «Цветы» выступает в неизменном составе: Олег Предтеченский – вокал и гитара, Валерий Диордица – вокал и клавиши, Александр Грецинин – вокал и бас-гитара, Юрий Вильнин– гитара.

– По таланту такого сильного состава вообще в «Цветах» не было. И вообще, стиль «Цветов» всегда являлся индивидуальным лицом «Цветов». Даже не столько состав, который менялся за 30 лет, сколько приверженность к этим лирическим песням, к простой музыке. Мы играли хорошо и пели хорошо, но просто, – отметил Стас Намин в одном из интервью.

Группа «Цветы» с программой «Мы желаем счастья вам»

16 ноября – Центральный дом офицеров – 19.00

Билеты: от 27,5 до 67,5 рублей.

Продажа: на сайте и в кассах Kvitki.by, салонах «Евросеть» и «На связи».

Инфолиния: (017) 293 03 74, (029) 989 19 25.