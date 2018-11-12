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14. 11. 2018

В Беларуси запустили дистанционный курс по основам бёрдвотчинга

Выучить 40 видов самых распространённых птиц городов Беларуси теперь можно благодаря дистанционному курсу от общественной организации “Ахова птушак Бацькаўшчыны”.

Дистанционный курс “Птицы города” разработан для тех, кто хочет приобщиться к бёрдвотчингу – наблюдению за птицами. Познакомившись с основными видами онлайн, вы сможете замечать и отличать их в природе.

Карина Соловей, руководитель отдела развития АПБ: “Когда человек впервые слышит о бердвотчинге как хобби, первая реакция - «неет, я же не знаю птиц!». Но бердвотчерами не рождаются, а способность замечать и различать разные виды птиц приходит с опытом. Проще всего начать с тех, кто летает вокруг по дороге домой, на работу или учебу, – и наш курс в этом поможет, ведь он включает птиц, которые встречаются почти в любом городе. Немного теории, проверка знаний с помощью тестов и практика во время ежедневной прогулки – простые шаги навстречу птицам! Важное предупреждение: будьте осторожны, наблюдения за птицами увлекают и затягивают!

ФОТО бёрдвотчера с биноклем

Курс бесплатный, чтобы его пройти, нужно только зарегистрироваться на ptushki.org/birdsonline. Он состоит из четырех модулей: “У воды”, “У дома”, “В парке”, “Зимой”. Эти модули можно проходить в любом порядке. Когда все они пройдены, открывается доступ к финальному тесту. Сдав его успешно, вы получите именной электронный сертификат, который можно распечатать самостоятельно.

Дистанционный курс по основам бёрдвотчинга – часть инициативы “Будь здоров с птицами!”, которая реализуется в рамках проекта международной технической помощи «Профилактика неинфекционных заболеваний, продвижение здорового образа жизни и поддержка модернизации системы здравоохранения в Республике Беларусь» («БЕЛМЕД»), финансируемого Европейским Союзом и реализуемого ПРООН, ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНФПА в партнерстве с Министерством здравоохранения Республики Беларусь.

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