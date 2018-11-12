Лента RSS
Подписаться на ленту
14 ноября 2018, среда, 13:53
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,41
14. 11. 2018

Детский хоспис, ПСО «Ангел», «ИменаМедиа»: life:) открыл USSD-номера для благотворительной помощи

life:) открыл USSD-номера для благотворительной помощи. Благодаря этой услуге у абонентов мобильного оператора появилась возможность всего в два клика поддержать благотворительные и волонтерские организации, социальные платформы.

Перечислить средства в пользу одной из организаций, можно двумя способами: набрать на своем телефоне *222# и выбрать из списка меню номер организации, в пользу которой будет совершен платеж. Или набрать на своем смартфоне один из специальных коротких кодов:

Белорусский детский хоспис – *222*1#

«БлагоДарим» – *222*2#

«SOS – Детские деревни» – *222*3#

Могилевский детский хоспис – *222*4#

Центр помощи аутичным детям – *222*6#

«ЮниХелп» – *222*7#

Благотворительный фонд «Шанс» - *222*8#

Социально-благотворительное учреждение «Центр ПОРА» - *222*11#

Учреждение «ИменаМедиа» - *222*12#

Поисково-спасательный отряд «Ангел» *222*13#

Центр помощи жизни *222*14#

При любом способе перечисления средств сервис предложит абонентом выбрать сумму пожертвования: 1, 2 или 5 белорусских рублей.

– Компания life:) стремится не оставаться в стороне от социальных проблем. Мы уверены, что помощь не бывает маленькой. Поэтому предоставили нашим абонентам возможность содействовать благотворительным организациям и всем тем, кто в этом нуждается, – прокомментировал заместитель генерального директора life:) Мурат Алтунташ.

Пожертвовать на благотворительность могут абоненты всех тарифных планов life:) для физических лиц, кроме тарифа Свободный life:) USSD-запросы меню *222# не тарифицируются. Подробнее об услуге можно узнать здесь.

 

 

Это Интересно
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Жена работника ЖКХ летом на две недели перестает готовить горячую еду.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.