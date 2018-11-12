Детский хоспис, ПСО «Ангел», «ИменаМедиа»: life:) открыл USSD-номера для благотворительной помощи

life:) открыл USSD-номера для благотворительной помощи. Благодаря этой услуге у абонентов мобильного оператора появилась возможность всего в два клика поддержать благотворительные и волонтерские организации, социальные платформы.

Перечислить средства в пользу одной из организаций, можно двумя способами: набрать на своем телефоне *222# и выбрать из списка меню номер организации, в пользу которой будет совершен платеж. Или набрать на своем смартфоне один из специальных коротких кодов:

Белорусский детский хоспис – *222*1#

«БлагоДарим» – *222*2#

«SOS – Детские деревни» – *222*3#

Могилевский детский хоспис – *222*4#

Центр помощи аутичным детям – *222*6#

«ЮниХелп» – *222*7#

Благотворительный фонд «Шанс» - *222*8#

Социально-благотворительное учреждение «Центр ПОРА» - *222*11#

Учреждение «ИменаМедиа» - *222*12#

Поисково-спасательный отряд «Ангел» *222*13#

Центр помощи жизни *222*14#

При любом способе перечисления средств сервис предложит абонентом выбрать сумму пожертвования: 1, 2 или 5 белорусских рублей.

– Компания life:) стремится не оставаться в стороне от социальных проблем. Мы уверены, что помощь не бывает маленькой. Поэтому предоставили нашим абонентам возможность содействовать благотворительным организациям и всем тем, кто в этом нуждается, – прокомментировал заместитель генерального директора life:) Мурат Алтунташ.

Пожертвовать на благотворительность могут абоненты всех тарифных планов life:) для физических лиц, кроме тарифа Свободный life:) USSD-запросы меню *222# не тарифицируются. Подробнее об услуге можно узнать здесь.