Детский хоспис, ПСО «Ангел», «ИменаМедиа»: life:) открыл USSD-номера для благотворительной помощи

life:) открыл USSD-номера для благотворительной помощи. Благодаря этой услуге у абонентов мобильного оператора появилась возможность всего в два клика поддержать благотворительные и волонтерские организации, социальные платформы.
Перечислить средства в пользу одной из организаций, можно двумя способами: набрать на своем телефоне *222# и выбрать из списка меню номер организации, в пользу которой будет совершен платеж. Или набрать на своем смартфоне один из специальных коротких кодов:
Белорусский детский хоспис – *222*1#
«БлагоДарим» – *222*2#
«SOS – Детские деревни» – *222*3#
Могилевский детский хоспис – *222*4#
Центр помощи аутичным детям – *222*6#
«ЮниХелп» – *222*7#
Благотворительный фонд «Шанс» - *222*8#
Социально-благотворительное учреждение «Центр ПОРА» - *222*11#
Учреждение «ИменаМедиа» - *222*12#
Поисково-спасательный отряд «Ангел» *222*13#
Центр помощи жизни *222*14#
При любом способе перечисления средств сервис предложит абонентом выбрать сумму пожертвования: 1, 2 или 5 белорусских рублей.
– Компания life:) стремится не оставаться в стороне от социальных проблем. Мы уверены, что помощь не бывает маленькой. Поэтому предоставили нашим абонентам возможность содействовать благотворительным организациям и всем тем, кто в этом нуждается, – прокомментировал заместитель генерального директора life:) Мурат Алтунташ.
Пожертвовать на благотворительность могут абоненты всех тарифных планов life:) для физических лиц, кроме тарифа Свободный life:) USSD-запросы меню *222# не тарифицируются. Подробнее об услуге можно узнать здесь.
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