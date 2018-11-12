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14. 11. 2018

Пресс-секретаря ОГП высылают из Беларуси «в интересах общественного порядка»

Источник фото: tut.by

Пресс-секретаря Объединенной гражданской партии Анну Красулину, которая имеет российское гражданство, намерены выслать из Беларуси «в интересах общественного порядка». Об этом она рассказала 14 ноября на пресс-конференции в офисе ОГП, зачитав причину высылки.

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Правонарушения, за которые ее хотят выслать из Беларуси, касаются статьи 23.34 за участие в двух несанкционированных оппозиционных мероприятиях  и статьи 18.30 ч.1 за неоплаченный проезд в автобусе, штраф за который активистка оплатила на месте, передает TUT.by.

Анна Красулина родилась на Урале, училась в Москве, где познакомилась с мужем – белорусским историком Евгением Красулиным. По ее словам, все связи с Россией для нее оборвались, вся семья, включая мужа и двух детей, живут в Беларуси. Причину неполучения белорусского гражданства она объяснила необходимостью проведения в Москве операций в связи с заменой тазобедренного сустава, поскольку в России такая операция бесплатна.

Куда уезжать Красулина пока не решила. Беларусь она должна покинуть в течение двух недель.

В ОГП считают высылку незаконной, расценивают это как политическую расправу, нарушение прав человека и международных обязательств Беларуси.

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