Беларусь намерена войти в топ-30 стран с наилучшими условиями для бизнеса

К 2025 году объем инвестиций в Беларуси планируется увеличить почти в два раза до до 53 млрд рублей. Об этом 14 ноября заявил министр экономики Дмитрий Крутой во время парламентских слушаний о правовых и практических аспектах улучшения инвестиционного климата.

Также, по его словам, Беларусь намерена войти в топ-30 государств с наилучшими условиями ведения бизнеса и создать наиболее привлекательные в ЕАЭС условия для инвестиций, сообщает «Беларусь Сегодня».



Для этого, заявил министр, необходимо завершить корректировку законодательной базы и постановлений правительства по порядку заключения инвестдоговоров, реализовать дорожную карту снятия барьеров и изъятий в ЕАЭС.



Однако, как отметил председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по экономической политике Владислав Щепов, в рейтинге Всемирного банка Doing business за год Беларусь улучшила позицию лишь на один пункт, заняв 37-е место. За это же время Россия поднялась в рейтинге на 4 позиции, Казахстан - на 8, Турция - на 17.