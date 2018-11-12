В Беларуси местами возможны осадки

15 ноября на территории Беларуси скажется влияние неустойчивой воздушной массы. Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах слабый гололед, местами на дорогах гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха максимальная днем -1..+4°С, по западу Брестской и Гродненской областей +5..+8°С. Атмосферное давление будет расти.

По данным Белгидромета, 16-17 ноября Беларусь окажется под влиянием области повышенного атмосферного давления, сформированной в холодной воздушной массе. 16 ноября будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. В отдельных районах страны туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха минимальная ночью -5..+2°С, по востоку при прояснениях -6..-9°С, максимальная - днем -2..+5°С.

17 ноября ночью переменная облачность, днем увеличение облачности. Преимущественно без осадков, лишь днем местами по северу республики небольшие осадки (дождь, мокрый снег), слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха минимальная ночью -3..-10°С, в отдельных районах, в основном по востоку, -11..-13°С; максимальная днем -3..+3°С.