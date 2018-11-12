Минское "Динамо" уступило магнитогорскому "Металлургу"

Хоккеисты минского "Динамо" 14 ноября уступили магнитогорскому "Металлургу" в домашнем матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счетом 0:2 (0:0, 0:0, 0:2). Шайбы в игре забили: 0:1 - Кулемин (Матушкин, 43.52), 0:2 - Расмуссен (Пакаринен, 59.25, в пустые ворота).

Свой следующий матч, последний в домашней серии, «зубры» проведут 16 ноября встречей против екатеринбургского "Автомобилиста". Минское "Динамо" занимает 12 место в турнирной таблице Западной конференции. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby