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15. 11. 2018

Минское "Динамо" уступило магнитогорскому "Металлургу"

Источник фото: ХК "Динамо"-Минск

Хоккеисты минского "Динамо" 14 ноября уступили магнитогорскому "Металлургу" в домашнем матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счетом 0:2 (0:0, 0:0, 0:2). Шайбы в игре забили: 0:1 - Кулемин (Матушкин, 43.52), 0:2 - Расмуссен (Пакаринен, 59.25, в пустые ворота).

Свой следующий матч, последний в домашней серии, «зубры» проведут 16 ноября встречей против екатеринбургского "Автомобилиста".

Минское "Динамо" занимает 12 место в турнирной таблице Западной конференции.

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