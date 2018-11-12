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15. 11. 2018

В Минске массово эвакуируют припаркованные не по правилам авто

Трактор-эвакуатор ГАИ Автор фото: Ярослав Старовойтов

В Минске в связи с изменением погодных условий и в целях помощи коммунальным службам в уборке улиц и дорог, а также для профилактики и пресечения нарушений правил остановки и стоянки неправильно припаркованные автомобили с 15 ноября будут эвакуированы на штрафстоянку.

Как сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома, группы эвакуаторов будут принудительную вывозить автомобили, припаркованные с нарушением ПДД, передает TUT.by.

Штраф за неправильную парковку составляет 24,5 рубля, за повторное в течение года нарушение - 49 рублей. Нарушение правил парковки на грузовом автомобиле обойдется в 122,5 рубля и 245 рублей соответственно.

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