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15. 11. 2018

Дебиторская задолженность организаций Беларуси достигла 39 млрд рублей

За январь-сентябрь рентабельность реализованной организациями Беларуси (кроме банков, страховых и бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) продукции, товаров, работ, услуг составила 9,5%, рентабельность продаж – 7,7%.

Дебиторская задолженность на 1 октября достигла 39,1 млрд рублей, в том числе просроченная – 8,5 млрд рублей, или 21,7% от общего объема дебиторской задолженности, сообщили Телеграфу в Национальном статистическом комитете.

Кредиторская задолженность составила 48,7 млрд рублей, в том числе просроченная  – 8,1 млрд рублей, или 16,7% от общего объема кредиторской задолженности.

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