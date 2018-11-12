Лента RSS
Подписаться на ленту
15 ноября 2018, четверг, 10:46
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,43
15. 11. 2018

Серые в интернете: на Полесье нашли новых героев «Волчьего блога»

Общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны» в рамках научных исследований пометила на территории заказников «Старый Жаден» и «Ольманские болота» GPS-ошейниками двух волков.

АПБ – крупнейшая природоохранная организация Беларуси и уже три года изучает белорусских волков при поддержке Франкфуртского зоологического общества (Германия). За ходом исследования можно следить в «Волчьем блоге» на сайте vouk.by. Напомним, сайт получил недавно второе место среди самых полезных сайтов байнета.

В прошлом сезоне посетители «Волчьего блога» могли понаблюдать за жизнью и повадками пятерых хищников. От GPS-ошейников, надетых на волков, исследователи получают сигналы о местонахождении героев проекта и наносят точки с их координатами на интерактивную карту. Любой желающий прикоснуться к миру дикой природы может не только отслеживать перемещения волков, но и узнавать самые интересные и необычные истории из их жизни. Наприер, в прошлом сезоне некоторые волки мигрировали в Украину и Польшу, создали там семьи.

Координатор программ Франкфуртского зоологического общества Виктор Фенчук:

«Мы рады возможности расширить программу мечения волков в Беларуси и включить в неё территории в Припятском Полесье – одном из наиболее диких уголков нашей страны. Эти работы важны для понимания места волка в жизни дикой природы на Ольманских болотах и помогут выстроить сбалансированный подход к охране и управлению этой уникальной территорией».

В этом году планируется «подключить» к проекту ещё пятерых волков – трех из Припятского Полесья и двух из Беловежской пущи. Полученные в ходе исследований сведения не только помогут человеку понять природу волка, изучить повадки и осознать его место в экосистеме дикой природы, но и избавиться от стереотипного отношения к серому лесному соседу.

 

Это Интересно
Жизнь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Жена работника ЖКХ летом на две недели перестает готовить горячую еду.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.