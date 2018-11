Выставка фоторабот «Маленький Большой Я»: каждый малыш рожден для большого будущего!

Леонардо да Винчи, Наполеон Бонапарт, Исаак Ньютон, Александр Суворов, Альберт Эйнштейн – что объединяет этих личностей, оказавших огромное влияние на мировую историю? Все эти люди родились преждевременно, а потом серьезно удивили мир…

17 ноября в мире отмечается Международный день недоношенных детей (World Prematurity Day). Он был учрежден в 2009 году по инициативе Европейского фонда по уходу за новорожденными детьми (European Foundation for the Care of Newborn Infants, EFCNI). Ежегодно на планете около 15 миллионов детей рождаются недоношенными, другими словами, в среднем это каждый 10-й ребенок из рождающихся. Более одного миллиона из этих детей умирают вскоре после рождения, а многие страдают от различных видов физической и неврологической инвалидности или испытывают проблемы в обучении. По статистике, преждевременные роды являются причиной почти половины всех случаев смерти новорожденных детей в мире.

Проект направлен на продвижение интересов и прав недоношенных детей в Беларуси. В нашей стране преждевременно рождается почти пять тысяч детей раньше положенного срока каждый год. Вес малышей при рождении может быть чуть больше 500 грамм. Выставка посвящается родителям недоношенных детей. Они вкладывают огромный труд и средства, обеспечивая развитие и благополучие своего ребенка. Через фото-образы «Маленький Большой Я» мы хотим подчеркнуть, что эти самые маленькие люди, которые родились маловесными и недоношенными, способны на многое и обязательно еще удивят этот мир.

Проект «Теплый дом» реализуется при финансовой поддержке Программы малых грантов посольства США в Республике Беларусь в партнерстве с Минским городским центром социального обслуживания семьи и детей.

ЧТО? Выставка фоторабот «Маленький Большой Я».

ГДЕ? Холл 4-го этажа, ТРЦ Galleria Minsk

КОГДА? Выставка откроется 16 ноября в 18.00. Время работы экспозиции – с 16 по 30 ноября.

КТО? Организатор выставки: Информационное социально-благотворительное учреждение помощи детям и семьям «Бейби Стори».