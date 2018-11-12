Лента RSS
Подписаться на ленту
15 ноября 2018, четверг, 10:45
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,43
15. 11. 2018

Минские "Цмокi" победили "Балкан" в розыгрыше Кубка ФИБА-Европа

Баскетболисты белорусского клуба "Цмокi-Мiнск" 14 ноября одержали победу над болгарским "Балканом" в домашнем матче первого группового этапа Кубка ФИБА-Европа, обыграв гостей со счетом 84:73 (24:12, 18:18, 29:23, 13:20). Самым результативным в составе минчан был Стефан Муди, записавший в свой актив 31 очко.

В первом круге состязаний "Цмокi" уступили на выезде "Балкану" со счетом 81:95.

Положение команд на данный момент следующее: "Балкан" - 8 очков (5 матчей), "Цмокi" - 8 (5), АЕК - 6 (4), "Монс-Эно" - 5 (4).

 

Это Интересно
Спорт
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Жена работника ЖКХ летом на две недели перестает готовить горячую еду.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.