Лента RSS
Подписаться на ленту
15 ноября 2018, четверг, 10:45
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,43
15. 11. 2018

Алиев: покупки Азербайджаном военной техники в Беларуси вызывают приступы психоза в Армении

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 14 ноября на встрече с белорусским послом Геннадием Ахрамовичем подтвердил информацию о своем визите в Минск. Это будет его пятый по счету официальный визит в Беларусь, тогда как его белорусский коллега Александр Лукашенко четыре раза совершал официальный визит в Азербайджан.

Ильхам Алиев отметил, что страны активно взаимодействуют в политической плоскости, растут показатели в экономической сфере. Коснулся он и сотрудничества Азербайджана с Беларусью в военно-технической сфере, передает haqqin.az.  

В частности, президент Азербайджана выказал удовлетворение закупаемой в Беларуси военной техникой и пообещал продолжать сотрудничество в военно-технической сфере. «Правда, как вы знаете, в Армении это вызывает приступы психоза, что крайне удивительно», - сказал он, добавив, что Азербайджан закупает вооружение в России, Турции, Израиле, Пакистане, в европейских странах, но «претензии предъявляются исключительно Беларуси».

Ильхам Алиев сообщил, что внимательно следил за недавним саммитом ОДКБ в Казахстане. «Нам небезразлично - представитель какой страны возглавляет ОДКБ, которая является военно-политической организацией», - сказал он, напомнив о вооруженном конфликте с Арменией и назвав Армении проблемой ОДКБ.

Президент Азербайджана выказал уверенность, что его предстоящий визит в Беларусь еще больше укрепит двусторонние отношения. По его словам, повестка визита довольно обширная, будет подписано много документов.

Это Интересно
Беларусь
Анекдот все анекдоты

Жена работника ЖКХ летом на две недели перестает готовить горячую еду.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.