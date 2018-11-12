Вклад «Окно возможностей» банка ВТБ (Беларусь) можно оформить на срок 35 дней

ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) информирует о возможности заключения с физическими лицами договоров срочного безотзывного банковского вклада (депозита) «Окно возможностей» в белорусских рублях на срок 35 дней по ставке 9,2%.

Также банк сообщает об установлении с 14 ноября ставки 2,5% годовых по вновь принимаемым вкладам в долларах США по договорам срочного безотзывного банковского вклада «Окно возможностей» на срок 395 дней.

Подробнее с условиями вклада «Окно возможностей» можно ознакомиться на сайте банка.