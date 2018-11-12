В Ивановском районе мужчина ушел из больницы и попал под поезд

14 ноября недалеко от железнодорожной станции «Янов-Полесский» в Ивановском районе Брестской области погиб 57-летний житель агрогородка Мотоль. Об этом сообщили в управлении внутренних дел Брестского облисполкома.
Труп мужчины 1961 года рождения нашли возле железнодорожной станции. Его сбил грузовой поезд №3510 сообщением «Брест-Лунинец», передает Intex-press.
Правоохранители выяснили, что в день трагедии мужчина находился на лечении в Ивановской больнице после ДТП. Он ушел из учреждения здравоохранения. Пытаясь пересечь железнодорожные пути, он пролез под грузовым вагоном, но был сбит проходящим мимо поездом, сообщает «Вечерний Брест».
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