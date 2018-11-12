В Ивановском районе мужчина ушел из больницы и попал под поезд

14 ноября недалеко от железнодорожной станции «Янов-Полесский» в Ивановском районе Брестской области погиб 57-летний житель агрогородка Мотоль. Об этом сообщили в управлении внутренних дел Брестского облисполкома.

Труп мужчины 1961 года рождения нашли возле железнодорожной станции. Его сбил грузовой поезд №3510 сообщением «Брест-Лунинец», передает Intex-press. Правоохранители выяснили, что в день трагедии мужчина находился на лечении в Ивановской больнице после ДТП. Он ушел из учреждения здравоохранения. Пытаясь пересечь железнодорожные пути, он пролез под грузовым вагоном, но был сбит проходящим мимо поездом, сообщает «Вечерний Брест». Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby