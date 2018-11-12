Житель Лунинца развращал свою же дочь

В отношении 37-летнего жителя Лунинецкого района Брестской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.168 УК (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста) за совершение преступления в отношении его же дочери-школьницы. О преступлении в милицию 10 ноября сообщила жена подозреваемого, которая узнала о произошедшем.

Мужчина заключен под стражу, передает «Медиа-Полесье». Семья, в которой воспитывается ещё одна младшая девочка, характеризуется относительно положительно, в социально опасном положении не находится. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby