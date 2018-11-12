Лента RSS
Подписаться на ленту
15 ноября 2018, четверг, 14:01
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,43
15. 11. 2018

Президент Египта в 2019 году посетит Беларусь

Источник фото: Президент Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 ноября на встрече с председателем Палаты представителей Египта Али Абделем Аль Сайедом отметил важную роль Египта в урегулировании ситуации в Ближневосточном регионе, в частности, между Израилем и Палестиной. Об этом сообщили в Администрации главы государства.

смотрите также Президент Азербайджана через неделю посетит Беларусь

Он отметил, что во время последнего визита белорусской делегации в Египет удалось о многом договориться и сформировать дорожную карту развития двухсторонних отношений. «Мы полны решимости следовать этой дорожной карте», - заявил президент и пригласил своего египетского коллегу в Беларусь «в любое удобное для него время», чтобы более предметно выстраивать отношения между странами. 

Глава государства также обратил внимание на важность межпарламентского сотрудничества между Беларусью и Египтом. 

В свою очередь Али Абдель Аль Сайед рассказал, что Президент Египта в первой половине 2019 года намерен посетить Беларусь. Он подчеркнул заинтересованность Каира в расширении контактов с Минском, чему будет способствовать и предстоящий визит.  Али Абдель Аль Сайед также поблагодарил белорусскую сторону за поддержку египетских инициатив в международных организациях, в том числе в ООН, и рассказал о поддержке инициатив Беларуси в международных организациях, и в том числе в Совете по правам человека.

Это Интересно
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Жена работника ЖКХ летом на две недели перестает готовить горячую еду.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.