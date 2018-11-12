Президент Египта в 2019 году посетит Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 ноября на встрече с председателем Палаты представителей Египта Али Абделем Аль Сайедом отметил важную роль Египта в урегулировании ситуации в Ближневосточном регионе, в частности, между Израилем и Палестиной. Об этом сообщили в Администрации главы государства.

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Он отметил, что во время последнего визита белорусской делегации в Египет удалось о многом договориться и сформировать дорожную карту развития двухсторонних отношений. «Мы полны решимости следовать этой дорожной карте», - заявил президент и пригласил своего египетского коллегу в Беларусь «в любое удобное для него время», чтобы более предметно выстраивать отношения между странами.



Глава государства также обратил внимание на важность межпарламентского сотрудничества между Беларусью и Египтом.

В свою очередь Али Абдель Аль Сайед рассказал, что Президент Египта в первой половине 2019 года намерен посетить Беларусь. Он подчеркнул заинтересованность Каира в расширении контактов с Минском, чему будет способствовать и предстоящий визит. Али Абдель Аль Сайед также поблагодарил белорусскую сторону за поддержку египетских инициатив в международных организациях, в том числе в ООН, и рассказал о поддержке инициатив Беларуси в международных организациях, и в том числе в Совете по правам человека.