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15. 11. 2018

Гражданин Беларуси пытался ввезти из Украины марихуану и амфетамин

Источник фото: ГТК

У гражданина Беларуси, следующего из Украины через пункт таможенного оформления «Александровка», сотрудники таможни при проведении досмотра в личных вещах выявили вакуумную упаковку с примерно 10 граммами вещества зеленого цвета и полиэтиленовый пакет с более чем 65 граммами кристаллического порошкообразного вещества бело-розового цвета.

Экспертиза показала, что масса зеленого цвета является марихуаной,  порошкообразное вещество – амфетамином, сообщили Телеграфу в Гомельской таможне.

Мужчина, незаконно перемещавший запрещенные вещества, задержан. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328-1 УК.

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