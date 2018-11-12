Гражданин Беларуси пытался ввезти из Украины марихуану и амфетамин

У гражданина Беларуси, следующего из Украины через пункт таможенного оформления «Александровка», сотрудники таможни при проведении досмотра в личных вещах выявили вакуумную упаковку с примерно 10 граммами вещества зеленого цвета и полиэтиленовый пакет с более чем 65 граммами кристаллического порошкообразного вещества бело-розового цвета.

Экспертиза показала, что масса зеленого цвета является марихуаной, порошкообразное вещество – амфетамином, сообщили Телеграфу в Гомельской таможне. Мужчина, незаконно перемещавший запрещенные вещества, задержан. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328-1 УК. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby