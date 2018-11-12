Gloria Jeans открывает новый магазин в Беларуси

17 и 18 ноября пройдет торжественное открытие нового магазина Gloria Jeans в Беларуси в городе Гродно. Новое пространство бренда займет площадь 500 кв. м. на первом этаже в ТЦ «OldCity» (ул. Дубко, 17).

В честь открытия будут действовать специальные скидки: при покупке трех вещей скидка 15%, четырех - 20% и шести - 25%. Гостей будет ждать интересная развлекательная программа с конкурсами и розыгрышами сертификатов на покупки. А первые пятьдесят покупателей дополнительно получат сертификат на 30 рублей при покупке от 100 рублей.

Магазин Gloria Jeans в Гродно станет седьмым по счету магазином бренда в Беларуси.