«Пустите меня на танцпол» - в Минске выступят HammAli&Navai

Они захватили многочисленные хит-парады радиостанций СНГ, а их клипы на YouTube набирают миллионы просмотров. Молодые и дерзкие HammAli&Navai раскачают белорусов на первом большом сольном концерте в Минске 22 февраля в столичном Prime Hall. Начало концерта в 20:00.

HammAli&Navai - творческий тандем, ставший настоящим открытием 2018-го года, благодаря сочетанию танцевальной музыки и пронзительной рэп-лирики. Выпустив несколько хитов подряд: «Пустите меня на танцпол», «Ноты», «Хочешь, я к тебе приеду», «Цветок» и альбом «JANAVI», ребята стремительно взлетели на вершины музыкальных чартов и завоевали любовь аудитории. Клип на песню «Пустите меня на танцпол» набрал более 14 млн. просмотров в Youtube, а в самом романтичном видео творческого тандема на песню «Хочешь, я к тебе приеду» снялась ведущая программы «Орел и решка», популярный российский блогер Настя Ивлеева.

22 февраля HammAli&Navai наполнят стены PrimeHall пронзительными рэп-балладами и непрерывными танцами. Зрители смогут услышать не только популярные треки, но и песни из нового альбома, выход которого запланирован на конец ноября 2018 года.

Билеты уже в продаже.

22 февраля, 20:00

PrimeHall

Стоимость билетов: 55 BYN – танцпол, 60-85 BYN – сектора.

Справки по телефону: +375 29 650 11 33

Билеты можно приобрести на сайте allstars.by, в кассах города, у билетных операторов, а также в кассе Prime Hall и на сайте primehall.by.