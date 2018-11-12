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15. 11. 2018

Прогноз экспертов и болельщиков на матч Беларуси в Лиге наций

Футбольный мяч

«Белые крылья» против «Красных львов»: расклады перед матчем

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Уже на этой неделе решится судьба сборной Беларуси в Лиге наций УЕФА. Предстоящий сегодня матч против Люксембурга – нынешнего лидера группы, можно без преувеличения назвать судьбоносным. Подопечные Игоря Криушенко могли бы сейчас идти на первом месте, но растеряли очки в матчах с Молдовой (оба раза по 0:0). Зато сборная Беларуси еще ни разу не проигрывала и не пропускала в этом розыгрыше Лиги наций. Любопытно, что единственное поражение сборная Люксембурга потерпела как раз от белорусов. Произошло это в Минске, а теперь сборные встретятся на поле «Красных львов». Главным претендентом на победу, пусть и с минимальным перевесом, остается сборная Беларуси. Аналитики Parimatch дают ей 35% на победу (34% у Люксембурга и 31% - на ничью).

А вот болельщики больше верят в победу своей сборной. Согласно их прогнозам у подопечных Игоря Криушенко есть 70% на успех (23% на ничью и 7% - на победу Люксембурга). Стоит заметить, что в первом матче против «Красных львов» в Минске, болельщики также не сомневались в силах сборной Беларуси (75% на победу, 20% на поражение и 5% на ничью) и оказались правы. Также, напомним, что после большого перерыва в сборную был вызван Александр Глеб, в хорошем темпе отыгравший практически весь матч против Челси. К слову, фактически весь стартовый состав БАТЭ пополнил ряды сборной.

Победа - единственный результат, который устроит белорусов. В случае ничьей придется надеяться на осечку Люксембурга в матче с Молдовой, а поражение и вовсе оставит команду без шансов занять первое место. Если команда Игоря Криушенко наберет три очка, то уже в воскресенье, 18 ноября, ей еще предстоит обязательно выиграть матч у Сан-Марино. Впрочем, сборная Сан-Марино пока еще ни разу не забивала, а в прошлом матче уступила белорусам 0:5.

Напомним, что первое место в группе дает возможность подняться из Лиги D в Лигу C, где выступают более именитые команды. Также, это шанс побороться за дополнительную путевку на Евро-2020, если не удастся пробиться туда по итогам классического отбора.

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