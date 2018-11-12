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16. 11. 2018

На выходных будет преимущественно без осадков, на дорогах гололедица

16 ноября погоду Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер восточный слабый. Максимальная температура в середине дня -1..+5°С. Атмосферное давление будет расти.

По данным Белгидромета, 17 ноября погоду на большей части страны будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь днем в северных районах скажется влияние фронтальной системы, перемещающейся с Финского залива. Преимущественно без осадков, лишь днем местами по северу небольшие осадки (дождь, мокрый снег), слабый гололед. В отдельных районах туман, на дорогах гололедица. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха минимальная ночью -2..-9°С, в отдельных районах (в основном по юго-востоку) -10..-13°С. Максимальная температура днем -3..+4°С.

18 ноября республика будет находиться под влиянием фронтальных систем. На большей части территории пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром местами слабый туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -4..+3°С, по юго-востоку -5..-8°С, максимальная - днем -1..+6°С.

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