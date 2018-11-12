Беларусь обыграла Люксембург в Лиге наций

Футболисты сборной Беларуси 15 ноября выиграли в гостях у Люксембурга рамках группы 2 лиги D Лиги наций со счетом 2:0. Голевым дублем отметился полузащитник Станислав Драгун – на 37-й и 54-й минутах.

В другом матче группы 2 лиги D футболисты Молдовы с минимальным счетом 1:0 обыграли Сан-Марино - 1:0.

После пяти туров Беларусь, имея в своем активе 11 очков, занимает первое место в группе. Следом идет Люксембург с 9 очками, у Молдовы их 8, а Сан-Марино пока не смогло завоевать баллы.

18 ноября сборная Беларуси сыграет с Сан-Марино, а Молдова примет команду Люксембурга. За единственную путевку на Евро-2020 поборются победители четырех квартетов лиги D.