Лента RSS
Подписаться на ленту
16 ноября 2018, пятница, 08:50
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,4
16. 11. 2018

Беларусь обыграла Люксембург в Лиге наций

Футболисты сборной Беларуси 15 ноября выиграли в гостях у Люксембурга рамках группы 2 лиги D Лиги наций со счетом 2:0. Голевым дублем отметился полузащитник Станислав Драгун – на 37-й и 54-й минутах.

В другом матче группы 2 лиги D футболисты Молдовы с минимальным счетом 1:0 обыграли Сан-Марино - 1:0.

После пяти туров Беларусь, имея в своем активе 11 очков, занимает первое место в группе. Следом идет Люксембург с 9 очками, у Молдовы их 8, а Сан-Марино пока не смогло завоевать баллы.

18 ноября сборная Беларуси сыграет с Сан-Марино, а Молдова примет команду Люксембурга. За единственную путевку на Евро-2020 поборются победители четырех квартетов лиги D.

Это Интересно
Футбол
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Жена работника ЖКХ летом на две недели перестает готовить горячую еду.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.