В Минске пройдет выставка классика современного фотоискусства

Экспозиция работ латвийского фотографа Гунарса Бинде откроется 21 ноября в Художественной галерее Михаила Савицкого.

Выставка “Гунарс Бинде. Ретроспектива” организована Латвийским внешнеэкономическим представительством в Республике Беларусь при поддержке Посольства Латвийской Республики в Республике Беларусь. Её цель - рассказать о Латвии, как о стране культурного туризма, и познакомить минчан с творчеством одного из наиболее выдающихся деятелей искусства.

Экспозиция объединяет более 80 работ классика мировой фотографии из разных коллекций: натюрморты, пейзажи, репортажные снимки, черно-белые портреты. В объективе фотографа побывали многие значимые деятели искусства - французский актёр-мим Марсель Марсо, композитор Раймонд Паулс, дирижёр Леонидс Вигнер. Самой известной работой Бинде стал портрет режиссёра Эдуарда Смильгиса. За этот снимок он был удостоен отдельной награды на фотовыставке в Аргентине в 1966 году. Особое внимание маэстро уделял съёмке обнаженной натуры, стремясь отразить красоту линий и форм каждой своей модели. Своей визитной карточкой Гунарс Бинде считает фотографию “Сидящая у кресла”, которая включена в английскую энциклопедию фотографии.

Работы Бинде были опубликованы во многих зарубежных журналах, а сам фотограф принимал участие в международных выставках. Именно он создал фотофильмы “Алло, Москва”, “Своими руками”, “Салют”, а также принимал участие в создании документальных фильмов и декораций для театральных постановок. Фотограф имеет почётное звание Выдающийся художник Международной федерации фотографического искусства.

Выставка “Гунарс Бинде. Ретроспектива” продлится до 16 декабря. Чтобы посетить экспозицию, нужно приобрести входной билет в Художественную галерею Михаила Савицкого.