Церемония открытия «Детского Евровидения-2018» соберет более 300 человек

19 ноября в Национальном выставочном центре «БелЭкспо» состоится Торжественная церемония открытия Детского конкурса песни «Евровидение-2018», которая станет началом большой «Евронедели».

Всем 20-ти делегациям стран-участниц предстоит пройти по красной дорожке, поделиться впечатлениями с журналистами, услышать напутственное слово организаторов и продюсеров конкурса.

В церемонии примут участие более 300 человек, среди них – сами конкурсанты и сопровождающие их делегации, приглашенные гости, волонтеры, белорусские и зарубежные журналисты.

Официальный старт «Евронеделе» дадут Председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт и Исполнительный директор конкурсов «Евровидение» Йон Ола Санд. Ведущими грандиозного праздника станут Денис Дудинский и Анна Квилория. Ведущие программы «Добрай раніцы, Беларусь!» и проекта «Телеутро» пообщаются с юными артистами на красной дорожке и предложат им «Загадать Мечту!».

Одним из самых ярких элементов церемонии открытия станет 3D mapping show, которое будет включать в себя разные жанры сценического искусства: танец, фольклорную музыку в современной обработке, компьютерную графику и свето-проекционное 3D шоу. Через идею совмещения искусства, национальных образов и символов с инновационными технологиями в шоу будут показаны историко-культурное наследие нашего народа и современная Беларусь.

Также во время открытия состоится жеребьевка, которая по правилам Европейского Вещательного Союза определит страны, выступающие под первым и последним номерами, а также номер, под которым выступит страна-хозяйка конкурса – Беларусь.

В телеэфире торжественную церемонию открытия смогут увидеть не только белорусские зрители, но и поклонники «Детского Евровидения» во всех странах Европы, а также в Австралии. Белтелерадиокомпания будет вести запись церемонии и обеспечит трансляцией всех желающих вещателей – членов ЕВС.

Каналы «Беларусь 1» и «Беларусь 24» покажут телеверсию сразу после «Панорамы». Также ее можно будет увидеть на официальном сайте медиахолдинга www.tvr.by.

Тем временем на главной сцене в «Минск-Арене» продолжаются репетиции с техническими дублерами, которые на время заменяют реальных участников конкурса.

Делегации стран-участниц прибудут в белорусскую столицу 17-18 ноября.

Все подробности о конкурсе «Детское Евровидение-2018» – в выпусках новостей и «Дневниках «Light up!», которые выходят на «Беларусь 1» по будням в 20.55, а по воскресеньям в большом формате – в 20.15.

Организатором всех мероприятий «Детского Евровидения-2018» выступает Национальная государственная телерадиокомпания Республики Беларусь как единственный в нашей стране член Европейского Вещательного Союза (ЕВС).