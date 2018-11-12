В Чашникском районе школьный автобус сбил насмерть ребенка

В Чашникском районе Витебской области автобус, двигаясь задним ходом, совершил наезд на пятилетнего мальчика. Об этом сообщили в Следственном комитете Беларуси. В результате происшествия ребенок погиб.

Автобус привез в деревню Заборье детей из Кащинского детсада и школы. Сопровождающие высадили на остановке малышей, которых встречали родители, в том числе и пятилетнего мальчика. Когда дети вышли из салона, водитель закрыл двери и стал выруливать на грунтовой дороге. В это время под колесами машины оказался ребенок, сообщает «Беларусь Сегодня».

Следствие выясняет причины и обстоятельства трагедии.