В Беларуси создали совет для развития беспилотных автомобилей

В Беларуси постановлением Совета министров №823 от 14 ноября создан Совет по развитию беспилотного автомобильного транспорта в стране. Об этом сообщили в белорусском правительстве.

Председатель органа назначен заместитель премьер-министра Владимир Кухарев. В совет вошли представители министерств транспорта, связи,экономики, промышленности и внутренних дел, госкомитетов по стандартизации, имуществу и науке, таможенного и военно-промышленного комитета - всего 13 человек, а также представители ОАО «АГАТ – системы управления», ПВТ, БНТУ, БГУИР и НАН. Совет будет заниматься координацией деятельности по развитию беспилотного автомобильного транспорта. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby