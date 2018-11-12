Немецкий штык-нож конца XIX века незаконно перемещался через границу

Гражданин Беларуси, следуя на рейсовом автобусе, пытался незаконно ввезти штык-нож из Польши через пункт пропуска «Берестовица». Об этом Телеграфу сообщили в ГТК.

Для прохождения границы 18-летний гражданин выбрал «зеленый» коридор, тем самым заявив об отсутствии у него подлежащих обязательному письменному декларированию. Однако при проведении таможенного контроля в багаже минчанина обнаружен нож в металлических ножнах с длиной клинка более 90 мм.

Согласно заключению эксперта Таможенной лаборатории, предмет является немецким штык-ножом 1884-1898 гг., представляет культурную ценность и относится к категории холодного оружия колюще-режущего действия. Перемещение через таможенную границу такого холодного клинкового оружия запрещено.

Судом Октябрьского района Гродно гражданин привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.14.5 КоАП Республики Беларусь в виде штрафа с конфискацией штык-ножа.