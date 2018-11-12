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16. 11. 2018

В ДТП в Бресте пострадал двухлетний ребенок

Источник фото: ГАИ Брест

Утром 15 ноября в Бресте произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал ребенок. Об этом сообщили в Госавтоинспекции УВД Брестского облисполкома. Инцидент произошел около 11:40 на улице Ковельской.

На необозначенном перекрестке с улицей Владавской 36-летний житель Малорита, управлявший автомобилем Dodge, при обгоне столкнулся с бурильно-крановой машиной под управлением 52-летнего жителя Бреста, который ехал в попутном направлении и поворачивал на Владавскую.

В результате ДТП двухлетний сын водителя Dodge с травмами был госпитализирован в детскую областную больницу. Ребенок перевозился без детского удерживающего устройства.

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