Лукашенко поручил достичь стопроцентной энергетической независимости и безопасности

Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 ноября на совещании по вопросу совершенствования системы управления белорусской энергетикой поручил достичь стопроцентной энергетической независимости и безопасности. Об этом сообщили в Администрации главы государства.

По его словам, стабильность энергетической системы является крайне важным элементом безопасности и независимости государства.

Александр Лукашенко отметил, что для решения актуальных задач в отрасль только за последние пять лет привлекли свыше 1 млрд долларов инвестиций. За этот время Беларусь стала лидером среди стран СНГ по удельному расходу топлива на производство одного киловатта электроэнергии, а потребление импортируемого топлива уменьшилось на 3 млрд кубометров газа в эквиваленте. При этом собственное производство электроэнергии увеличилось на 2,1 млрд кВт. В результате в 2018 году Беларусь впервые полностью отказалась от импорта электроэнергии.

Тем не менее, заявил президент, назрела необходимость определить, что нужно предпринять не только для устранения существующих недостатков, но и для повышения эффективности работы всей энергосистемы. По его словам, необходимы оптимизация деятельности энергосистемы, ликвидация излишних затрат, справедливое и прозрачное формирование тарифов на конкурентном уровне, привлечение в отрасль инвестиций и новейших технологий.