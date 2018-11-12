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16. 11. 2018

Лявон Вольский собирает деньги на новый альбом «Гравітацыя»

Автор фото: Андрей Давыдчик

Лявон Вольский объявил краудфандинг на новый альбом «Гравітацыя», который должен стать заключительной частью трилогии, начатой дисками «Грамадазнаўства» (2014) и «Псіхасаматыка» (2016).

Объявление сделано через два года со дня выхода предыдущего альбома «Псіхасаматыка», который также был записан на деньги, собранные через краудфандинг. На этот раз выбор лотов более разнообразен: от дисков и атрибутики до живописи и живого концерта Лявона Вольского.

Диапазон стоимости лотов – от 5 до 5000 рублей. Один из самых интересных – возможность получить свой художественный  портрет в исполнении Лявона  Вольского – будет стоить поклонникам 1000 рублей. Есть и более дешевые варианты добавить в свою домашнюю коллекцию графику или живопись музыканта. Ознакомиться с лотами и поучаствовать в краудфандинге можно на сайте http://newalbum.lavonvolski.com.

Как и предыдущие два диска, новый проект записан в Вильнюсе с норвежским саундпродюсером Сноре Бергерудом и сейчас находится на завершающей стадии.

 

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