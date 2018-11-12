День рождения бельгийского гения Рене Магритта в выставочном зале «Libra»

В среду, 21 ноября 2018 года, выставочный зал «LIBRA» приглашает отпраздновать день рождения бельгийского художника-сюрреалиста Рене Магритта.

120 лет назад в небольшом бельгийском городке Лессин родился один из самых загадочных художников XX века – Рене Магритт. Магритт вел строгую и упорядоченную жизнь, чем отличался от большинства своих коллег. Долгое время у Рене не было своей мастерской – он работал за кухонным столом, а когда приходило время – просто убирал все принадлежности. Магритт не любил путешествовать. В детстве он не был окружен творческой атмосферой, и тем не менее, благодаря своему таланту проникать в суть вещей он научился воспевать красоту повседневности достаточно необычным образом, создавая сюрреалистичные работы. Сам Магритт не считал свою живопись сюрреализмом – он называл это магическим реализмом. В своей живописи Магритт изображал обыденные предметы в самых неожиданных ситуациях и формах. Он играл со смыслом. Он играл с изображением. Играл красиво и завораживающе. Эта магия абсурда влечет к себе и по сей день.

Выставочный зал «LIBRA» предлагает отметить день рождения Магритта вместе. Мы приглашаем всех желающих отпраздновать его в стенах нашего выставочного зала, который в этот день будет наполнен дорогими Магритту предметами. Вас ждет большая программа: на протяжении всего дня будут демонстрироваться документальные фильмы о бельгийском художнике, а с 18.00 до 20.00 предусмотрена праздничная программа. Каждый гость получит в подарок зеленое яблоко, которое так часто любил изображать Рене Магритт, а того, кто придет в шляпе-котелке, ждет дополнительный сюрприз от «LIBRA». Наш выставочный зал наполнят мелодии французского джаза в исполнении бэнда.

«MASTERSKAYA 41». Для любителей создавать и креативить пройдет мастер-класс от Натальи Жигамонт. Приходите к нам – и вы точно убедитесь в том, что даже вечер среды может быть приятным!

Выставочный зал «LIBRA» работает ежедневно с 11.00 до 20.00 по адресу: Минск, пр. Независимости, 37, ст. метро «Площадь Победы».