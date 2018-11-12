Банк Москва-Минск предрек бурный рост малого бизнеса и кредитный бум

В Беларуси проходит Всемирная неделя предпринимательства. С высоких трибун и в кулуарах звучат речи о важности малого и среднего бизнеса для экономики. Начальник управления обслуживания малого бизнеса Банка Москва-Минск Юрий Зайцев поделился прогнозом на2019 год.

«Исходя из тенденций этого года, мы прогнозируем увеличение числа компаний малого и среднего бизнеса и в 2019 году. Причем не просто рост количества новых ИП и небольших компаний, а превышение числа открывающихся компаний над закрывающимися», – отметил Юрий Зайцев.

Согласно стратегии развития бизнеса в Беларуси до 2030 года, принятой правительством, доля МСБ (малого и среднего бизнеса) в экономике должна составить 50%. На сегодня эта доля составляет примерно 26% и продолжает расти. Эксперт ожидает, что в 2019 году тренд укрепится.

О спросе на кредиты

В этом году в Банке Москва-Минск примерно в 2,5 раза вырос спрос на кредитование сектора МСБ. Это в первую очередь связано с сильным снижением ставок по кредитованию. В банке ожидают сохранение этой тенденции и в следующем году.

Что это означает для белорусской экономики? Раз предприниматели активно берут кредиты на развитие, значит выручка будет расти,бизнес развиваться и налоговые отчисления также вырастут. Следует также отметить, что на сегодня каждый третий работник занят в секторе МСП.

«Малый и средний бизнес проявляют все больший интерес к другим видам финансовых продуктов, в частности хорошо растут направления лизинга и факторинга. И мы ожидаем укрепление этих позиций в 2019 году», – заявил Юрий Зайцев.

О том, в какой валюте будут брать кредиты

Примерно 90% всех полученных кредитных заявок в 2018 году – в белорусских рублях. Эксперт предполагает, что в следующем году результат будет даже выше. Кроме того, что сильно подешевели кредиты в белорусских рублях, сохраняются риски кредитования в валюте в виде курсовых колебаний или даже небольшой девальвации.

«И если у клиента нет валютной выручки, то мы сами не предоставляем финансирования в валюте», – предостерег Юрий Зайцев.

О ставке рефинансирования

Уровень ставки рефинансирования будет зависеть от макроэкономических показателей в стране. Также нужно не упускать из виду, что происходит у соседей.

«К примеру, Центробанк России совсем недавно увеличил ключевую ставку. У нас последнее снижение было в июне 2018. На мой взгляд, сейчас уже нащупано «дно» по кредитным ставкам и вряд ли будет какое-то дальнейшее серьезное снижение», – подчеркнул эксперт.

О рентабельности белорусского бизнеса

Средняя рентабельность малого бизнеса в Беларуси составляет около 25%. Что с ней будет в 2019 году, пока прогнозировать сложно. Все будет зависеть от эффективности работы самих предпринимателей.

«Если взять наш банк, мы очень серьезно работаем над повышением прибыльности за счет оптимизации операционных расходов и переходу в онлайн. К примеру, уже в начале следующего года у нас появится ряд онлайн-кредитов для малого бизнеса, которые можно будет оформить, не выходя из дома или офиса всего в пару кликов», – поделился Юрий Зайцев.