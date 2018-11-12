Лента RSS
Подписаться на ленту
16 ноября 2018, пятница, 13:21
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,4
16. 11. 2018

Банк Москва-Минск предрек бурный рост малого бизнеса и кредитный бум

В Беларуси проходит Всемирная неделя предпринимательства. С высоких трибун и в кулуарах звучат речи о важности малого и среднего бизнеса для экономики. Начальник управления обслуживания малого бизнеса Банка Москва-Минск Юрий Зайцев поделился прогнозом на2019 год.

«Исходя из тенденций этого года, мы прогнозируем увеличение числа компаний малого и среднего бизнеса и в 2019 году. Причем не просто рост количества новых ИП и небольших компаний, а превышение числа открывающихся компаний над закрывающимися», – отметил Юрий Зайцев.

Согласно стратегии развития бизнеса в Беларуси до 2030 года, принятой правительством, доля МСБ (малого и среднего бизнеса) в экономике должна составить 50%. На сегодня эта доля составляет примерно 26% и продолжает расти. Эксперт ожидает, что в 2019 году тренд укрепится.

О спросе на кредиты

В этом году в Банке Москва-Минск примерно в 2,5 раза вырос спрос на кредитование сектора МСБ. Это в первую очередь связано с сильным снижением ставок по кредитованию. В банке ожидают сохранение этой тенденции и в следующем году.

Что это означает для белорусской экономики? Раз предприниматели активно берут кредиты на развитие, значит выручка будет расти,бизнес развиваться и налоговые отчисления также вырастут. Следует также отметить, что на сегодня каждый третий работник занят в секторе МСП.

«Малый и средний бизнес проявляют все больший интерес к другим видам финансовых продуктов, в частности хорошо растут направления лизинга и факторинга. И мы ожидаем укрепление этих позиций в 2019 году», – заявил Юрий Зайцев.

О том, в какой валюте будут брать кредиты

Примерно 90% всех полученных кредитных заявок в 2018 году – в белорусских рублях. Эксперт предполагает, что в следующем году результат будет даже выше. Кроме того, что сильно подешевели кредиты в белорусских рублях, сохраняются риски кредитования в валюте в виде курсовых колебаний или даже небольшой девальвации.

«И если у клиента нет валютной выручки, то мы сами не предоставляем финансирования в валюте», – предостерег Юрий Зайцев.

О ставке рефинансирования

Уровень ставки рефинансирования будет зависеть от макроэкономических показателей в стране. Также нужно не упускать из виду, что происходит у соседей.

«К примеру, Центробанк России совсем недавно увеличил ключевую ставку. У нас последнее снижение было в июне 2018. На мой взгляд, сейчас уже нащупано «дно» по кредитным ставкам и вряд ли будет какое-то дальнейшее серьезное снижение», – подчеркнул эксперт.

О рентабельности белорусского бизнеса

Средняя рентабельность малого бизнеса в Беларуси составляет около 25%. Что с ней будет в 2019 году, пока прогнозировать сложно. Все будет зависеть от эффективности работы самих предпринимателей.

«Если взять наш банк, мы очень серьезно работаем над повышением прибыльности за счет оптимизации операционных расходов и переходу в онлайн. К примеру, уже в начале следующего года у нас появится ряд онлайн-кредитов для малого бизнеса, которые можно будет оформить, не выходя из дома или офиса всего в пару кликов», – поделился Юрий Зайцев.

Это Интересно
Предприниматели
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Жена работника ЖКХ летом на две недели перестает готовить горячую еду.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.