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16. 11. 2018

Лукашенко заявил, что обязан прибыть с визитом в Латвию

Источник фото: Президент Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 ноября встретился с экс-президентом Латвии Гунтисом Улманисом. Об этом сообщили в Администрации главы белорусского государства. Стороны на встрече обсудили различную тематику.

Гунтис Улманис напомнил, что белорусского президента ждут с визитом в Риге. По его словам, высказал это предложение действующий президент Латвии. Вопрос о том, что он должен побывать в Риге, уже обсужден с главой МИД Беларуси. 

"Обязан", - сказал на это Александр Лукашенко. 

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