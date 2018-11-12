Лукашенко заявил, что обязан прибыть с визитом в Латвию

Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 ноября встретился с экс-президентом Латвии Гунтисом Улманисом. Об этом сообщили в Администрации главы белорусского государства. Стороны на встрече обсудили различную тематику.

Гунтис Улманис напомнил, что белорусского президента ждут с визитом в Риге. По его словам, высказал это предложение действующий президент Латвии. Вопрос о том, что он должен побывать в Риге, уже обсужден с главой МИД Беларуси.

"Обязан", - сказал на это Александр Лукашенко.