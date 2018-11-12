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16. 11. 2018

Путин позвонил Лукашенко, чтобы обсудить предстоящие контакты

16 ноября состоялся телефонный разговор между президентом Беларуси Александром Лукашенко и его российским коллегой Владимиром Путиным. В ходе разговора стороны обсудили наиболее актуальные вопросы двухстороннего сотрудничества, а также взаимодействия в рамках многосторонних объединений.

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Также президенты обсудили график предстоящих контактов.

Как сообщили в Администрации главы белорусского государства, телефонный разговор состоялся по инициативе российской стороны.

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Пишу смс сыну: "Сынок, срочно нужно твое селфи". Очень удивился, но прислал. Тут же отправила ответ: "Шапка где?"

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