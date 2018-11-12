Путин позвонил Лукашенко, чтобы обсудить предстоящие контакты

16 ноября состоялся телефонный разговор между президентом Беларуси Александром Лукашенко и его российским коллегой Владимиром Путиным. В ходе разговора стороны обсудили наиболее актуальные вопросы двухстороннего сотрудничества, а также взаимодействия в рамках многосторонних объединений.

смотрите также Лукашенко заявил, что обязан прибыть с визитом в Латвию Также президенты обсудили график предстоящих контактов. Как сообщили в Администрации главы белорусского государства, телефонный разговор состоялся по инициативе российской стороны. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby