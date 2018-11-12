В Минске продадут десять строений «Камволя»

Десять капитальных строений открытого акционерного общества "Камволь" по улице Маяковского в Минске выставят на аукцион. Об этом говорится в постановлении Совета министров Беларуси №825 от 14 ноября, сообщили в правительстве.

С предложением определить позиции представителей государства в органах управления ОАО "Камволь" об отчуждении до 28 апреля 2019 года находящегося в его собственности имущества к Совмину обратился концерн "Беллегпром". Концерну поручено принять меры для реализации постановления правительства. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby