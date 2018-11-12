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16. 11. 2018

В Минске продадут десять строений «Камволя»

Источник фото: Пресс-служба президента Беларуси

Десять капитальных строений открытого акционерного общества "Камволь" по улице Маяковского в Минске выставят на аукцион. Об этом говорится в постановлении Совета министров Беларуси №825 от 14 ноября, сообщили в правительстве.

С предложением определить позиции представителей государства в органах управления ОАО "Камволь" об отчуждении до 28 апреля 2019 года находящегося в его собственности имущества к Совмину обратился концерн "Беллегпром".

Концерну поручено принять меры для реализации постановления правительства.

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