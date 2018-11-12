Свобода творчества без компромиссов: в Минск вернутся фееричные британцы IAMX

Британский коллектив IAMX удивляет даже искушенных зрителей. В его творчестве сплетаются электроник-рок и дарк-кабаре, а на концертах музыканты сносят крышу публике экспериментами со звуком и светом, гримом и костюмами. А самое главное – приглашают каждого зрителя стать непосредственным участником зажигательного шоу с элементами бурлеска, которое уже 4 февраля 2019 представят в Минске.

В 2004 году, спустя два года после ухода из трип-хоп коллектива Sneaker Pimps, вокалист Крис Корнер заявил о запуске сольного проекта – неординарного и интерактивного. Главной фишкой стало полное погружение: эксперименты со светом и декорациями, фееричные костюмы, активное участие зрителей в шоу. Музыка оказалась под стать. В синглах IAMX смешались синти-поп и индитроника, трип-поп и дарк-кабаре.

В 2012 году проект IAMX был запущен на платформе PledgeMusic, созданной для прямого взаимодействия музыкантов и их фанатов. Здесь фаны поддерживают рублем новые релизы, могут покупать билеты на концерты и участвовать в краудфандинге других проектов музыкантов.

С тех пор абсолютный рекорд на платформе принадлежит IAMX: первоначально обозначенную сумму удалось собрать всего за час, а итогом стали 817% от необходимого финансирования. Рекорд не побит до сих пор!

Группа культивирует разнообразие не только в форме, но и смыслах: в их текстах можно найти рассуждения о смысле жизни, одиночестве, смерти, своем месте в мире и даже сексуальные фантазии.

Ощутить полное погружение в миры, созданные Крисом Корнером, можно через клипы группы. Сам музыкант обожает фотографию и видеосъемку, поэтому часто выступает и режиссером роликов.





Вдохновение группа черпает в перемене мест: в разные этапы творчества они покоряли Лондон, Берлин, а с 2014 года обосновались в Лос-Анджелесе. По признанию Корнера, формат жизни кочевника ему нравится намного больше постоянства, потому что помогает открывать новые грани музыки.

После переезда в США группа выпустила шестой альбом Metanoia. Несколько записей вошли в саундтрек к сериалу “Как избежать наказания за убийство”, на счету которого премия “Эмми”, три награды People’s Choice Awards, две премии Гильдии актеров США и номинация на “Золотой глобус”.





IAMX выступят в Минске 4 февраля 2019 г. Стать частью незабываемого шоу можно будет на площадке RE:PUBLIC. Этот концерт нельзя пропустить – IAMX обещают белорусам полную музыкальную перезагрузку!

Билеты поступили в продажу сегодня.

Купить билеты можно на сайте организатора мероприятия (без комиссии), на сайтах билетных операторов, а также в кассах города.