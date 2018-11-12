ALEKSEEV впервые рассказал о своей девушке, которой посвятил новую песню!

Певец ALEKSEEV написал исповедь на официальной странице в Инстаграм. Артист впервые рассказал об истории своей любви - отношениях, длиною в семь с половиной лет, которым посвятил новый сингл «Как ты там». Премьера состоялась сегодня, 16 ноября.

Песня, в которую певец вложил все личные переживания, восхитила поклонников и слушателей ALEKSEEV своей трогательностью и глубиной. Впервые артист так открыто спел и рассказал о пережитых чувствах.

В преддверии выхода сингла ALEKSEEV выложил в Инстаграм фото девушки, под которым написал следующее:

"Сегодня у каждого из нас свой путь, но всякий раз, когда я остаюсь наедине с собой - задаюсь лишь одним вопросом: "Как ты там?"

За считанные секунды после релиза, социальные сети артиста запестрели комментариями: «Это шедевр!», «Свежо, современно, впечатляюще! Очень удивил!», «Полнейший разрыв! На повторе!», «Новое звучание трогает до глубины души!», «Гамма звуков, слоёв и музыкального кружева! Это хит!», «Новый этап! Новая музыка! Мурашки по коже». Слушатели благодарят артиста за трогательные строки и откровенность.



18 ноября ALEKSEEV впервые представит live-версию сингла на своём большом сольном концертном шоу, которое состоится в Минске, Беларусь.

Песня «Как ты там» уже доступна для скачивания на всех музыкальных платформах: https://sonymusicrussia.lnk.to/ALEKSEEVKTT