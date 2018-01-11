Лента RSS
Подписаться на ленту
01 ноября 2018, четверг, 00:50
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,41
01. 11. 2018

Эстония начала внезапные сборы резервистов


Правительство Эстонии на заседании в среду, 31 октября, приняло решение вызвать 1248 резервистов на дополнительные учебные сборы, сообщает ERR.ee.
 
На сборы вызываются резервисты, зачисленные в состав резервного подразделения 51-го батальона логистики службы тыла, в том числе резервисты, зачисленные в мобилизационный резерв.
 
Цель дополнительных учебных сборов – проверка того, как функционирует цепочка выполнения приказа, начиная с принятия решения правительством Эстонии и заканчивая сбором резервистов из структуры быстрого реагирования и проверкой их боеготовности.
 
Отмечается, что сборы имеют учебный характер, непосредственной угрозы для безопасности страны нет. Задачей Сил обороны Эстонии есть обеспечить готовность государства к любым кризисным ситуациям, в том числе, в таких, вероятность которых достаточно мала.
 
Напомним, в сентябре в Эстонии прошли крупнейшие военно-морские учения. В августе истребитель ВВС Испании по ошибке выпустил боевую ракету над Эстонией.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Мир
Анекдот все анекдоты

Обидно, когда кот целыми днями жрет, спит, ничего не делает, а жена его любит...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.