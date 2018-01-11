Лента RSS
Подписаться на ленту
01 ноября 2018, четверг, 02:30
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,41
01. 11. 2018

Встреча мигрантов: США разместят на границе с Мексикой 15 тысяч военных


Военное присутствие США на границе с Мексикой увеличится до 15 тысяч человек, чтобы остановить караван мигрантов, сообщает Reuters.

29 октября власти США заявили, что направляют 5000 военнослужащих в помощь пограничникам и национальным гвардейцам для сдерживания мигрантов.

При этом к границе уже начали перебрасывать бетонные заграждения. Количество задействованных в операции военных и другие детали пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что к США выдвинулся третий караван из мигрантов. На этот раз около 300 человек вышли из Сальвадора.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Мир
Анекдот все анекдоты

Обидно, когда кот целыми днями жрет, спит, ничего не делает, а жена его любит...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.