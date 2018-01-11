Два самолета столкнулись в аэропорту Парижа



В парижском аэропорту Руасси – Шарль-де-Голль американский самолет задел крылом французский лайнер, сообщает Parisien.



Столкновение лайнеров произошло, когда самолет Air France покинул место стоянки и остановился по пути к взлетно-посадочной полосе. В этот момент воздушное судно Delta Air, проходившее позади, задело его крылом.



Из-за столкновения лайнеров рейс Air France в Сен-Мартен перенесли на следующий день. В результате инцидента никто не пострадал.



Напомним, ранее в аэропорту Нью-Йорка автоцистерна врезалась в самолет, а в аэропорту Одессы задымился самолет.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net