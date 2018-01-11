Трамп пояснил, как отменит гражданство по рождению



Президент США Дональд Трамп заявил, что он намерен отменить гражданство по рождению в США с помощью Конгресса, передают зарубежные СМИ.

Американский президент рассказал, что после встречи с "талантливыми юристами" убедился в возможности отмены этого закона с помощью своего указа. Однако, для отмены гражданства по рождению в США может быть достаточно и большинства после голосования в Конгрессе.

"Я бы сделал это через конгресс, потому что это постоянное решение", – подчеркнул Трамп.

Ранее сообщалось, что Трамп намерен подписать документ, согласно которому порядок автоматического предоставления американского гражданства всем детям, рожденным в США, в том числе детям мигрантов, будет отменен.



Вице-президент США Майк Пенс назвал право гражданства по рождению "магнитом", притягивающим в страну нелегалов.

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Источник: korrespondent.net